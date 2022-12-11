Политические причины: певца Данко не пустили на собственный концерт

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитый певец был вынужден провести две ночи в аэропорту Кишинева без еды, воды и денег.

Певец Данко (Александр Фадеев) не смог попасть на собственный концерт в Молдове. Препятствием стало то, что артиста на двое суток задержали в аэропорту по «политическим причинам». Об этом Данко сообщил KP.RU.

Исполнитель планировал дать концерт в Кишиневе, и для этого ему пришлось выбрать не самый легкий маршрут. Из Ялты, где он проживает, Данко на поезде отправился в Москву, где пересел на самолет и долетел до Еревана. От Армении до Молдовы он добирался другим авиарейсом. По прибытии в Кишинев Фадеева задержали сотрудники погранслужбы. Оказалось, что въезд в страну певцу запрещен по политическим причинам, в частности, из-за поддержки спецоперации России, проживания в Крыму и поездок на Донбасс.

Жена артиста Мария Силуянова рассказала журналистам, что Данко провел без еды и воды двое суток. По ее словам, супруг имел при себе были только российские карты, которыми расплатиться было невозможно.

«Из-за этой ситуации у него еще и давление поднялось. А в аэропорту только ухмылялась: „Мы вас и на 72 часа можем задержать“. В итоге Саша улетел сегодня в 7 утра по своему же билету, который изначально был куплен организаторами», — поделилась подробностями Силуянова.

Сам исполнитель еще не успел прийти в себя после произошедшего. Он признался корреспондентам, что не был готов к такому началу гастролей в Молдове.

«Отняли паспорт, две ночи пришлось кантоваться в этом ужасном аэропорту… Спасибо, что хоть через два дня выпустили обратно», — сообщил Данко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Данко предложил Витасу отправиться в зону спецоперации.