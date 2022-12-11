В Москве ограбили художницу Галину Быстрицкую

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Женщине угрожали ножом и связали руки скотчем.

Задержан мужчина, ограбивший художницу Галину Быстрицкую. Как стало известно 5-tv.ru, женщина обратилась в полицию 23 октября и заявила об ограблении.

По словам Быстрицкой, днем в ее дом прокрались двое неизвестных в медицинских масках и угрожали ей ножом. Художнице связали руки и ноги скотчем, забрали ключи от машины и миллион рублей наличными.

Через час угнанный автомобиль обнаружили на обочине в километре от дома Быстрицкой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 55-летний мужчина.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Личность второго преступника устанавливается.

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