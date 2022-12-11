Себе во вред: в Австрии заявили, что антироссийские санкции наносят ущерб Европе

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Европейцы страдают от роста цен на газ, электричество и продукты питания.

Европа обманута обещанием, что санкции против России «поставят ее на колени». Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, европейцы таким образом сделали хуже себе самим.

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так», — заявил Штрахе на митинге в Вене.

Он также подчеркнул, что в России зафиксировано положительное сальдо (разница между доходами и расходами — Прим. ред.) торгового баланса — доходы страны от торговли энергоресурсами увеличились со 100 до 220 миллиардов долларов в этом году.

«О том, чтобы „поставить на колени“ Россию, речь вообще не идет», — отметил политик.

По его словам, в Австрии наблюдается рост цен на электричество и на газ, люди не знают, как обеспечить себя на следующие несколько месяцев. Штрахе назвал ситуацию крайне опасной.

«Многие эксперты предупреждают об угрозе развития, которое мы наблюдали в этом году, что в марте–апреле нас ждет волна банкротств», — подчеркнул бывший вице-канцлер Австрии.

К слову, митинг в Вене состоялся в связи с требованием жителей к властям отказаться от поддержки санкционной политики ЕС в отношении России.

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