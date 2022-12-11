Хромающий Басков извинился перед зрителями за недуг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Народный артист переживает серьезные проблемы со здоровьем.

Состояние здоровья 46-летнего Николая Баскова в последнее время стало причиной пересудов и волнений поклонников. Журналисты смогли запечатлеть на видео хромающего артиста. На «Золотом граммофоне» Николай Басков сам рассказал зрителях о своих проблемах с ногами. Эксклюзивное видео с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Выступая на сцене, Басков был совершенно неподвижен и опирался на одну ногу. Когда народного артиста попросили спуститься со сцены, он не пошел к и пытался жестами показать ведущим, что он буквально физически не может этого сделать.

«Извините, что я сегодня не такой быстрый. У меня были проблемы со связками, но голосовые связки работают от сердца», — рассказал Басков и пообещал, что в следующем году он будет бегать, как символ года — кролик.

Певец не называл точного диагноза или операцию на сосуды, которую он, возможно, перенес. Но глядя на походку певца, нет сомнений, что он пережил трудный период.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что оскандалившийся Лепс не явился лично на музыкальную премию.