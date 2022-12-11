В результате обстрела ВСУ в Донецке повреждены больница и жилой дом

Фото, видео: 5-tv.ru

Удары наносились снарядами реактивной системы залпового огня «Град».

Больница, жилой дом и оперный театр повреждены в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что один из снарядов разорвался на территории больницы в Калининском районе города. Другой снаряд попал прямо в жилой дом, еще один — разорвался возле оперного театра. Всего ВСУ выпустили не менее 20 ракет по Ворошиловскому и Калининскому районам. Информации о пострадавших в результате атаки пока не поступало.

10 декабря ВСУ обстреляли поселок Новопсков в Луганской народной республике (ЛНР) американским оружием. В результате там разрушены два дома, еще 20 повреждены. В тот же день ВСУ атаковали Горностаевку в Херсонской области. Там также применялись американские ракеты. В очередной раз в тот день досталось и Донецку — известно о десяти выпущенных по городу боеприпасах, от которых особенно сильно пострадал Киевский район.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине в ближайшие месяцы ждут поставок американских и немецких танков. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ.