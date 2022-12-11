«Сбывается моя мечта»: Успенская сообщила о предстоящем получении гражданства РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Королева русского шансона не одно десятилетие радует россиян своими песнями. Но лишь сейчас призналась — все это время она не имела гражданства России.

Любовь Успенская в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru поделилась радостным событием. Королева русского шансона в ближайшие дни станет гражданкой России.

«Я мечтала жить в России. А сегодня, на днях сбывается моя мечта — я получаю российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком, став российской гражданкой», — заявила она на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Она отметила, что человек не может считаться патриотом страны, если он не верит во все происходящее. При этом каждый должен быть не только патриотом для своей Родины, но и для семьи, друзей, близких.

К слову, артистка отметила, что родилась и выросла в Киеве. В 1971 году, когда Успенской было всего 17 лет, она уехала работать в Кисловодск, после в Ереван, а потом рванула в Италию. В конце 70-х вместе со вторым мужем Юрием она эмигрировала в США. Там на протяжении 15 лет она пела в русских ресторанах.

В 1993 году Любовь Успенская приняла решение вернуться в Россию и обосноваться в РФ окончательно. Сюда она перевезла и единственную наследницу Татьяну. Ее певица родила от четвертого мужа Александра Плаксина. Сейчас 32-летняя дочка пытается сделать карьеру на эстраде при помощи звездной матери. Кстати, Плаксина, как отметила сама Успенская сейчас еще гражданка Штатов.

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