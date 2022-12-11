Продюсер Морозов назвал причину отсутствия Лепса на музыкальной премии

Мадлена Гришина 59

Продюсер Морозов причиной отсутствия Лепса на музыкальной премии назвал депрессию

Продюсер Морозов назвал причину отсутствия Лепса на музыкальной премии

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Артист в видеообращении к поклонникам не стал рассказывать, почему он не приехал на мероприятие. Но некоторые уверены — все происходящее с певцом связано с недавними скандалами.

Григорий Лепс отсутствовал на музыкальной премии «Золотом Граммофоне-2022» по причине затяжной депрессии, заявил продюсер Евгений Морозов в беседе с KP.RU. Тревожное и подавленное состояние у артиста возникло в связи с разводом почти год назад.

«В 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки. Лепс-однолюб, он всю жизнь любит только одну женщину — свою жену. И, конечно, он хочет ее вернуть», — отметил Морозов.

С Анной Шаплыковой он прожил 20 лет. Пара считалась одной из крепких в российском шоу-бизнесе. Инициатором расставания выступила жена. Что конкретно послужило причиной разрыва, экс-супруги рассказывать не желают.

Именно с упадническим настроением он связал и недавние скандалы в Санкт-Петербурге. Тогда певец сначала во время выступления швырнул микрофон на сцену и ушел за кулисы, а после подрался с жителем Северной столицы в баре. Сломал ему нос. Поступок на сцене он объяснил плохим самочувствием, драку же комментировать отказался. Также, как и свое отсутствие на музыкальной премии. Артист посчитал, что записанное видеообращение будет для публики достаточно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую причину драки с участием Григория Лепса назвал адвокат пострадавшего петербуржца.

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