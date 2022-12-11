Продюсер Морозов назвал причину отсутствия Лепса на музыкальной премии

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Артист в видеообращении к поклонникам не стал рассказывать, почему он не приехал на мероприятие. Но некоторые уверены — все происходящее с певцом связано с недавними скандалами.

Григорий Лепс отсутствовал на музыкальной премии «Золотом Граммофоне-2022» по причине затяжной депрессии, заявил продюсер Евгений Морозов в беседе с KP.RU. Тревожное и подавленное состояние у артиста возникло в связи с разводом почти год назад.

«В 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки. Лепс-однолюб, он всю жизнь любит только одну женщину — свою жену. И, конечно, он хочет ее вернуть», — отметил Морозов.

С Анной Шаплыковой он прожил 20 лет. Пара считалась одной из крепких в российском шоу-бизнесе. Инициатором расставания выступила жена. Что конкретно послужило причиной разрыва, экс-супруги рассказывать не желают.

Именно с упадническим настроением он связал и недавние скандалы в Санкт-Петербурге. Тогда певец сначала во время выступления швырнул микрофон на сцену и ушел за кулисы, а после подрался с жителем Северной столицы в баре. Сломал ему нос. Поступок на сцене он объяснил плохим самочувствием, драку же комментировать отказался. Также, как и свое отсутствие на музыкальной премии. Артист посчитал, что записанное видеообращение будет для публики достаточно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую причину драки с участием Григория Лепса назвал адвокат пострадавшего петербуржца.