«Свиной грипп» наступает: репортаж из «красной зоны»

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«Красные зоны» в России вновь активно заработали после пандемии коронавируса.

А сейчас коронавирус вроде как ушел на второй план. но расслабляться нельзя — идет волна сезонных заболеваний, причем в этом году возвращается тяжелый «свиной» грипп, который вызвал одну из первых пандемий лет десять назад. Причем переболевшие ковидом и от гриппа страдают сильнее.

Почему так и неужели пора снова надевать маски? Репортаж из казалось забытой «красной зоны» Алексея Полторанина.

Свиной грипп молниеносно распространяется по всей стране. Школы закрываются на карантин, в больницах очереди из карет скорой помощи, а к кабинетам очереди из пациентов. Врачи трудятся не покладая рук. Эпидемический порог превышен более чем в 40 регионах — Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Архангельск, Петербург.

В лечебных учреждениях продолжают работать красные зоны. В больницу Святого Георгия каждый день поступают по 50-60 пациентов. Это гораздо больше чем в предыдущие месяцы. Многие с серьезными осложнениями. Некоторых доставляют сюда — в реанимацию.

Сергей уже неделю на искусственной вентиляции легких. Содержание кислорода в его крови до сих пор низкое — всего 71 при норме 96. Температуру реаниматологам удалось сбить только на третьи сутки.

«С утра начала подниматься температура и где-то к двум часам уже 40, неотложку вызвал, предложили в больницу, но я в первый день отказался», — рассказал пациент.

Елена согласилась ехать в больницу, даже не раздумывая. Горло уже раздражал небывало сильный сухой кашель и высокая температура. Самое действенное жаропонижающее оказалось бессильно.

Жар в теле, головная боль, ломит мышцы и суставы. H1N1 свиной грипп, другое его название «калифорнийский». Один из самых опасных типов вируса, который специалисты ждали в прошлом году и о котором люди успели подзабыть. Он свирепствовал в 2009-м во всем мире и вот снова грозит пандемией.

«Заболевание, вызванное этим штаммом, протекает тяжело, у детей до пятилетнего возраста у лиц старше 65, имеющих хронические заболевания, а также беременных», — рассказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Свиной опасен тем, что не только быстро размножается, но и поражает разные органы. H1 и N1 — это два белка — рецепторы, которые цепляются к стенкам верхних дыхательных путей — трахеи и бронхов, а еще поражают желудочно-кишечный тракт.

«К сожалению, грипп вызывает инвалидизацию и летальные исходы. И отсроченные последствия гриппа могут отражаться еще не один год это поражение почек, поражение сердца, поражение центральной нервной системы», — рассказал врач Евгений Тимаков.

Нынешний H1N1 пришел после пандемии коронавируса и пал на благодатную почву. Вирусологи все чаще отмечают, что заражаются сейчас даже те, у кого был на него иммунный ответ. Известный российский и американский биолог Анча Баранова в разговоре с «Известиями» уверяет: после ковида организм человека стал более уязвим к гриппу.

«Люди, которые перенесли коронавирус, имеют достаточно сниженную состояние иммунной системы, они более предрасположены к тому, чтобы получить другие какие-то ОРВИ», — отметила специалист.

Иными словами — ковид убил в людях генетическую иммунную память. Вот как это произошло. После встречи организма с любым вирусом вырабатываются так называемые т-клетки — простые словами они запоминает конкретный штамм и распознают его при каждой последующей встрече. Коронавирус повредил эти клетки.

«Вирусы успевают воспользоваться этой брешью и поэтому их количество, которые распространяются в организме оно действительно больше чем у людей, который с коронавирусом не сталкивались», — объяснил врач клинической лабораторной диагностики, специалист в области организации здравоохранения Александр Карасев.

Еще одна напасть, с которой столкнулись больные, но пока только в Америке. В организме поселяются сразу две или даже три инфекции — грипп, ОРВИ и коронавирус и выявить конкретную заразу, а значит и определить наиболее эффективное лечение непросто.

«Наблюдается всплеск вируса респираторного синцития по всему северному полушарию и это недолжно быть в норме это происходит только летом и к августу снижается а сейчас декабрь», — рассказала профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона.

Так называемая «тридемия» вполне может дойти и до России, а если она совпадет с пик эпидемии свиного гриппа, который прогнозируют как раз на новогодние праздники, то последствия могут быть непредсказуемы, поэтому сейчас самое время привиться вакциной от гриппа.

«Прививаться надо начинать с конца августа, сентября и октября, чтобы войти в сезон повышенного ОРВИ, но сейчас еще не поздно. У нас еще есть две недели до очень сильного подъема именно гриппа», — отметила главврач петербуржской поликлиники Наталья Чубарова.

Вакцина успеет выработать в организме иммунитет. Пока немногим более 50% населения в России привились для безопасного прохождение пика новой волны нужно свыше 75%. В больницах готовы к любому развитию событий. Запасы всех необходимых препаратов и оборудование есть. И если организм людей и иммунную память коронавирус заметно подкосил, то систему здравоохранения — наоборот основательно укрепил.