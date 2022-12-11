Рэкет по-европейски: для чего на самом деле ЕС нужен потолок цен на нефть из РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Friso Gentsch; 5-tv.ru

Остросюжетная история получается! Несогласные страны могут лишиться танкеров.

На этой неделе Запад открыл против России новый фронт, нефтяной. Покупка и транспортировка черного золота из нашей страны запрещена странам и компаниям из коалиции. Но есть два исключения — если эта нефть идет по трубопроводам, и если она дешевле 60 долларов за баррель.

Кто против: «Большая семерка» и примкнувшая к ним Австралия, а также Евросоюз. Именно странам ЕС мы обязаны исключением для нефтепроводных поставок — Венгрия, Чехия и Словакия буквально взмолились. Без «Дружбы», имея в виду магистраль, им труба. В самом плохом смысле слова. А вот с потолком цен в 60 долларов — вопрос очень интересный.

Игра слов

На английском потолок цен звучит как «price cap», где price — цена, «cap» — многозначное слово, это и некий верхний предел, и крышка, например, на бутылке, и кепка.

Исходя из логики происходящего, введение ценовых ограничений, напоминает действие уличных бандитов, у которых кепка — неизменный атрибут. Эдакие «Острые козырьки» или «Бригада», кому что ближе.

Коллективный рэкет

Сформировалась в районе Евроатлантики банда и ставит ультиматум: мол, с 5 декабря Россия продает нефть по 60 баксов максимум. Да 60 — это только начало, мы будем пересматривать цены регулярно.

Кто ослушается — это уже угроза всему миру — будем наказывать, лишать страховки танкеры-нарушители. А без страховки такое судно не зайдет ни в один западный порт. Да и аварии могут быть с незастрахованными.

История не закончена

К слову сейчас рыночная цена нефти марки Urals, нашей основной, и так ниже 60-ти долларов, где-то в районе 55-ти. И можно было бы по крайней мере пока от угроз отмахнуться. Но это неправильно.

Важно, что к этой коалиции не присоединились ни другие продавцы нефти, прежде всего стран Персидского залива, ни крупнейшие покупатели — Индия и Китай. Остальные страны прекрасно понимают, что если сегодня пойти на поводу у Запада и дать «потолком» прижать Россию, завтра на нашем месте может оказаться кто угодно.

Умиротворение агрессора ни разу не срабатывало. Россия готовит ответ — по чужим навязанным правилам мы играть не будем.