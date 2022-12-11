Как слова Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие к западным политикам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Подозрения о том, что Киеву нужны Минские соглашения лишь для перевооружения и подготовки армии, только крепли все эти годы.

Неожиданным откровением поделилась на этой неделе канцлер на пенсии Ангела Меркель, которая поправила здоровье и возвращается к работе в партийных структурах.

«Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время. И она использовала это время, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не сегодняшняя Украина. Как видно из битвы за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог бы легко захватить их в то время. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько сейчас, чтобы помочь Украине», — заявила Меркель.

Подозрения о том, что Киеву нужны Минские соглашения лишь для перевооружения и подготовки армии, только крепли все эти годы. Ведь ни подписавший документ президент Порошенко, ни его приемник Зеленский не исполнили ни одного пункта из договоренностей. Но сейчас впервые один их «европейских» гарантов Минска признал в открытую — таков и был план изначально. Удивительно здесь скорее услышать это именно от Меркель, у которой сложились особые личные отношения с Россией.

«Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне. Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Мы видим это, да. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что все-таки сможем договориться в рамках этих мирных Минских соглашений», — заявил Путин.

Это безусловно подрывает доверие к западным политикам, в последующих переговорах. А они как ни крути в любом случае будут, раньше или позже.