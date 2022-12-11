Судимая за выброшенного ребенка москвичка вновь оставила ребенка в подъезде

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По горячим следам правоохранителям удалось задержать женщину. Ребенка она родила около недели назад.

В одном из московских подъездов на улице Паромная найдена грудная девочка. Малышка лежала завернутая в одеяло в холодном подъезде. Об этом сообщила прокуратура города. Правоохранителям по горячим следам удалось задержать мать ребенка.

По данным источника 5-tv.ru, малышку в минувшую субботу обнаружил местный житель. Девочка спокойно лежала в одеяло. Как выяснили следователи, ребенок родился около недели назад. Видимых телесных повреждений не обнаружено. Ее мамой оказалась 41-летняя женщина. К подъезду она приехала на такси, спокойно вышла, держа на руках дочку. Зашла в подъезд, положила конверт с новорожденной в подъезде и ушла.

Малышка спокойно лежала в подъезде. Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Женщину уже задержали. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Кроме того, правоохранители выяснили, что в 2014 году она также бросила другого своего ребенка в подъезде дома в Чертаново, за что была судима.

Новорожденную девочку отправили в медицинское учреждение. Она находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Обнинска месяц прятала в чемодане тело умершего грудного сына.