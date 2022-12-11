Свиной грипп: по каким симптомам его можно отличить от коронавируса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Примечательно, что заразиться можно сразу двумя штаммами заболевания. Как этого не допустить?

Симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить. Заражение происходит воздушно-капельным и бытовым путем. 5-tv.ru публикует краткий экскурс по заболеванию и его тонкостях.

Первые симптомы свиного гриппа возникают за 12 часов. Сохраняется высокая температура 39,5 градусов и выше, человек чувствует головную и мышечную боли, а организм переживает общую интоксикацию.

Сухой кашель быстро становится надсадным с угрозой перехода в пневмонию. У некоторых пациентов развиваются рвота и пищевые расстройства. При этом высока вероятность быстрого воспаления легких и гипертермических, гипертоксических реакций. Лишь в редких случаях возможны повреждения центральной нервной системы и сосудистые реакции.

Кто в группе риска

Среди тех, кто может заболеть свиным гриппом, есть дети до пяти лет, подростки от 15 лет, пожилые люди старше 65 лет, беременные, люди с хроническими заболеваниями. В группе риска и медработники.

Примечательно, что заразиться возможно сразу двумя штаммами гриппа. Уточнить диагноз может помочь только ПЦР-тест.