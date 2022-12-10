«Жить невозможно»: Андрей Губин не нашел тишины по соседству со вдовой Градского

Фото: Кузьмина Татьяна / ТАСС

Звезда 90-х сбежал от столичного шума за город, но и там не обрел покоя.

Певец Андрей Губин перебрался из Москвы в поселок «Глаголево Парк» в Наро-Фоминском городском округе. Звезда 90-х признался, что устал от столичного шума и захотел пожить в тишине. Однако не тут-то было: оказалось, что и за городом желанного покоя артисту не видать.

«Снял дом в Глаголево, так что я теперь за городом живу. Тут лес, красиво. Но что хочу сказать: тишины особой тоже нет. Построили поселок самый большой в Европе, но и тут беспокойно, вертолеты постоянно над нами летают. Жить невозможно», — посетовал Губин в беседе с Woman.ru.

Надо отметить, что в соседях у артиста много знаменитостей. В частности, в поселке в свое время купил особняк ныне покойный певец, наставник шоу «Голос» Александр Градский. Сейчас в доме живет вдова исполнителя Марина Коташенко с сыновьями. К слову, именно здесь ее не так давно ограбили на 100 миллионов рублей.

Губин признался, что аренда дома в «Глаголево Парк» обошлась ему недешево, однако конкретную сумму не называет. По словам певца, за городом он планирует гулять и вообще проводить как можно больше времени на свежем воздухе.

Известно, что автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Зима-холода» страдает прозопалгией (лицевой болью) — тяжелой неизлечимой болезнью, которая стала причиной его ухода с эстрады в 2010 году. Недавно родная сестра певца Анастасия Клементьева рассказала, что болезнь по-прежнему дает о себе знать: Губину то хуже, то лучше. Но вся семья надеется, что артист поправится и вернется на сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у тяжелобольного Андрея Губина нашелся внебрачный сын.