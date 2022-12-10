Оскандалившийся Лепс не явился лично на музыкальную премию: выступала голограмма

После драки Григорий Лепс не вышел живьем на сцену «Золотого граммофона»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

Однако он нашел способ обратиться к своим поклонникам.

После своих скандальных выходок на сцене, Григорий Лепс появился на «Золотом Граммофоне-2022»… виртуально. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru передает корреспондент с места события.

В эту субботу, 10 декабря, проходит XXVII Церемония вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Зрители ждали выхода Лепса. Однако его песня «Как огонь и вода», совместная работа с музыкантами ЮрКисс и ВладиМир, была исполнена только последними.

Григорий Лепс же появился в виде голограммы на экранах. С того же экрана певец обратился к зрителям:

«Я рад, что сегодня награды достаются таким ярким и молодым исполнителям как ЮрКисс и ВладиМир. Поздравляю!»

Была ли это задумка режиссера мероприятия или все же скандальную знаменитость решили не допускать до сцены? Пока остается только гадать.

Недавно на своем концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песню «Самый лучший день». Не взяв высокую ноту, Лепс ударил микрофон об сцену и удалился за кулисы.

Через несколько дней Григорий Лепс подрался у петербургского бара, возбудили уголовное дело. Певец и его охрана вступили в потасовку с одним из посетителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вика Цыганова послала подравшегося у бара Григория Лепса исправляться на фронт.