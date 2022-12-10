«Никого спрашивать не будем»: в Киеве заявили о готовности наносить удары по РФ
На Украине заявили о готовности наносить удары по территории России
Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko
Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по Донецку.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Незалежная готова наносить удары по территории России. Об этом он сообщил в эфире украинского телевизионного агентства «НТА».
«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — сказал Данилов.
Ранее британская газета Times сообщила, что США больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по территории России.
8 декабря в интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как В США заявили, что им невыгодна победа Украины из-за риска ядерной войны с РФ.