Боевики ВСУ разрушили здание планетария при новом обстреле Донецка

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

За последние сутки террористы атаковали город дважды, выпустив по нему более 10 ракет.

Украинские террористы разрушили здание планетария при новом обстреле Донецка. За последние сутки террористы атаковали город дважды, выпустив по нему более 10 ракет. Ситуацию прокомментировал мэр Алексей Кулемзин.

«Очевидцы сообщают о разрушении здания нового планетария в Ворошиловском районе. Обстрел района продолжается! Не покидайте укрытий!» — отметил Кулемзин в Telegram-канале.

Известно, что планетарий был открыт в 2008 году возле сквера под названием «Сокол». В результате бомбежки серьезно пострадал фасад здания. Также очевидцы сообщают об обломках металлических конструкций вокруг.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возродить Османскую империю в эпоху украинского кризиса.