Два дома разрушено и 20 повреждено украинскими обстрелами в поселке ЛНР

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Удары наносились из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Два дома разрушены и еще 20 повреждены в поселке Новопсков в Луганской народной республике (ЛНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что удар по населенному пункту был нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено три ракеты.

В этот же день ВСУ атаковали Горностаевку в Херсонской области. Там также применялись HIMARS, выпустившие четыре ракеты. В очередной раз досталось и Донецку. Украинские боевики обстреляли столицу Донецкой народной республики (ДНР) из РСЗО «Град». Сообщается о десяти выпущенных по городу боеприпасах, от которых особенно сильно пострадал Киевский район.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине в ближайшие месяцы ждут поставок американских и немецких танков. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ.