Тюбы, санки и снежки: какие зимние забавы приводят к печальным последствиям

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Катание на коньках и зимняя рыбалка могут быть опаснее, чем вы думаете.

Совсем скоро Россию ждут длинные новогодние праздники. Да-да, это когда на третий день поедания оливье, вы выбираетесь, наконец, на улицу в поисках приключений. Однако некоторые из зимних забав могут оказаться довольно опасными, пишет Сибкрай.ru.

Катание на коньках на открытых водоемах

Кататься на коньках на праздниках выходят абсолютно все. Весь вопрос в том, куда? Ведь в некоторых областях январский лед тонкий и некрепкий, а катание на коньках по такому водоему может обернуться бедой. Провалившегося под лед человека бывает очень трудно спасти. Особенно часто гибнут дети, которые не понимают всей опасности тонкого льда.

Катание с гор на тюбах

Бум последних нескольких лет - катание с гор на тюбах или "ватрушках". В чем опасность этого, вроде бы, безопасного вида "транспорта"? Часто дети собираются на таких горах, которые расположены рядом с автомобильными дорогами и скатываются прямо под колеса машин. Здесь опять страдают дети.

Игра в снежки

Наверное, никто не подозревает, что играя в снежки, можно действительно кому-то навредить. К примеру, точный удар снежком может лишить глаза или сломать нос. Иногда в снежной массе могут попасться кусочки льда, которые и нанесут травму.

Катание на тюбах и санках за автомобилем

Этот вид развлечений вообще должен строго наказываться законом, ведь такое приключение может привести к чему угодно. Любая неровность на дороге, обрыв троса или резкое торможение могут нанести травму людям, которые едут сзади.

Купание в проруби

Да, в России люди ныряют в прорубь не только на Крещение. А такое занятие запросто может привести к остановке сердца.

Походы в горы

Зимние походы в горы могут быть очень небезопасны. Произойти может все, что угодно: резкое падение температуры, лавина, отклонение от маршрута. В холодных регионах туристы не смогут долго выживать в горах в условиях непогоды, понижения температуры.

Зимняя рыбалка

Просто вспомним репортажи спасателей, которые только и успевают эвакуировать рыбаков с оторвавшихся льдин каждый год. Страдают не только сами люди, но их дорогостоящее имущество: автомобили и снегоходы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, почему не стоит смотреть в свои смартфоны на ходу и иметь правильную зимнюю обувь.