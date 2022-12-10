Вирусы из вечной мерзлоты: таролог расшифровала жуткое предсказание Ванги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Graben; 5-tv.ru

Древние вирусы, закованные во льдах вечной мерзлоты, — предупреждение людям от самой Земли.

Сама планета шлет предупреждение об опасности людям, которые слишком далеко зашли в создании биологического оружия. Эти сигналы Земля подает человечеству в виде древних вирусов, которые обнаруживают ученые во льдах вечной мерзлоты. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказала экстрасенс, таролог Марианна Абравитова.

Она напомнила, что легендарная болгарская провидица Ванга в свое время предупреждала об опасности, которую таят в себе льды вечной мерзлоты. По словам прорицательницы, смертоносная болезнь, которая долгое время была закована в ледяны глыбы, из-за изменения климата сумеет выбраться и «люди будут падать замертво без видимых причин», и весь мир сойдет с ума. Ванга даже сравнила неизвестную напасть с Апокалипсисом.

«О чем же она говорила? С эзотерической точки зрения все, что происходит, имеет определенную логику. Если человечество идет по пути биолабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие, то будут происходить такие вещи, как высвобождение древних вирусов. Еще с точки зрения эзотерики нам предупреждение: да, вирусы надо изучать, но направлять их против человечества нельзя. Это уже имеет отношение к так называемой технологической черной магии — то, что производится сейчас в военных биолабораториях», — заявила Абравитова.

По словам таролога, Земля посылает людям предупреждение о том, что если они хотят продолжать жить на этой планете, то должны одуматься и направить свою энергию не на разрушение, а на созидание. Если же они выберут путь разрушения, завоевания и уничтожения, то Земля им в этом поможет.

«Она высвободит все свои вирусы и негативные разрушительные возможности. Это касается и природных катаклизмов, и техногенных. Раз мы так этого хотим, так к этому стремимся, то планета нам в этом поможет. С точки зрения эзотерики это действительно так: если ты выбираешь какой-то вектор и направляешь туда энергию, то ты получаешь результат. Но этот результат будет глобальным, а не точечным. Если кто-то думает, что, направив вирусы-убийцы против определенных людей, можно остаться жить самому, тот очень ошибается. Земля с энергетической точки зрения сделает свои корректировки, и тогда на нашей планете не останется никого», — предупредила экстрасенс.

Предсказания Ванги о древних вирусах уже неоднократно подтверждались научно. Недавно в вечной мерзлоте Сибири ученые нашли и сумели реанимировать семь типов вирусов, самому молодому из которых 27 000 лет, а самому старому — 48 500 лет.

При этом речь идет о вирусах гигантских размеров: если современные можно рассмотреть только в электронный микроскоп, то древние видны даже в обычный световой. Эти вирусы назвали пандоравирусами, так как не исключено, что они грозят человечеству большими бедами. Пока ясно только то, что ни у людей, ни у других организмов на Земле иммунитета к этим протовирусам нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг предупредил об опасности пробуждения опасных вирусов в результате таяния льдов в зоне вечной мерзлоты, спровоцированного антропогенным изменением климата.