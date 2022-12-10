«Яблоко от яблони»: Максим Галкин* показал подросшую дочь от Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Фанаты отметили, что Алла выглядит «все моложе и моложе», а дочка — стала взрослее и моднее.

Признанный в России иноагент Максим Галкин* поделился в своей социальной сети снимком жены и подросшей дочки. Если Аллу Пугачеву поклонники артиста видят на снимках часто, то вот дочка Елизавета в последнее время появляется на них редко.

Фото, возможно, сделано на фоне бассейна в их доме в Тель-Авиве. Фанаты отметили, что Алла выглядит «все моложе и моложе», а дочка — стала взрослее и моднее.

«Самые красивые девчонки! Одна другой краше», «Алла Борисовна! Слов нет! Молодость и красота — ваш девиз! А как выросла Лиза!», — пишут поклонники.

Алла Пугачева с дочкой на фоне дома в Тель-Авиве; Фото: Instagram* / maxgalkinru

Также многие заметили, что Лиза все больше становится похожа на маму.

«Алла Борисовна — икона стиля! Яблоко от яблони», — заключил один из пользователей.

Напомним, ранее стало известно, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства вместе с их детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Галкин* мог соврать в графе о религии при заполнении анкеты для консула Израиля.

* — признан иноагентом в РФ.

