Мощный пожар произошел на территории завода «СтанкоАгрегат» в Москве

На территории завода «СтанкоАгрегат» в Москве загорелся киносклад

Фото: ТАСС / Максим Шеметов

Люди смогли самостоятельно покинуть здание до приезда пожарных. О пострадавших пока не сообщается.

На территории завода «СтанкоАгрегат» в Москве загорелись склады. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Информацию об этом предоставил источник 5-tv.ru.

Начался пожар в одном из помещений, где располагался реквизит. Киносклад «Жар-птица» хранил историческую мебель, театральные и карнавальные костюмы для съемок и постановок.

Сообщение о возгорании было направлено в оперативную дежурную службу МЧС России днем 10 декабря.

Производственное одноэтажное здание расположено на Перовском шоссе. Люди смогли самостоятельно покинули завод до приезда пожарно-спасательных подразделений. Данных о пострадавших пока не поступало. В настоящий момент огонь ликвидирован.

«СтанкоАгрегат» — крупное московское предприятие, которое квалифицируется на производстве разных станков, сложных автоматических автомобильных и тракторных линий, машиностроении для сельского хозяйства и других видах производства.

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