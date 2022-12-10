Аналитик Кларк: победа Украины может привести к ядерной войне с Россией

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Цели киевского режима больше не совпадают с интересами его заокеанских покровителей.

Соединенным Штатам «не нужна победа Украины» в ее конфликте с Россией. Об этом заявил американскому изданию 19FortyFive аналитик Брайан Кларк. По его мнению, «успех киевского режима может привести к ядерной войне с Москвой», с которой США хотят иметь стабильные отношения.

«Если выражаться словами Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», — подчеркнул Кларк.

По словам аналитика, цель украинского президента Владимира Зеленского полностью вернуть территории Украины больше не совпадает с интересами американцев, так как ее реализация может привести к применению ядерного оружия Москвой для защиты собственных земель.

По мнению аналитика, властям США необходимо переформатировать стратегию помощи Украине и убедиться, что конфликт в этой стране не перерастет в ядерную войну. Украина не стоит рисков ядерной войны, а партнерство и продуктивные отношения с Россией более ценны, чем полностью суверенная Незалежная, заявил Кларк. Он также призвал Вашингтон начать давить на Киев, чтобы подтолкнуть к мирным переговорам с Москвой.

В свою очередь полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американцы после завершения холодной войны стали злоупотреблять своим влиянием в мире, однако Москва не намерена принимать факт единоличной власти Вашингтона и бросает вызов его монополии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным газеты The Times, США перестали сдерживать украинские войска в вопросе нанесения ударов по территории России.