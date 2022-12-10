В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу из-за столика в кафе

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Местный житель пытался с помощью пистолета решить спор с другим посетителем заведения.

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу из пистолета около городского бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Уточняется, что стрелявший — мужчина 1984 года рождения по имени Леонид. Находясь в кафе, он затеял конфликт с незнакомым посетителем, в ходе которого применил травматический пистолет Grand Power T12. Сейчас мужчина находится в территориальном ОВД, где с ним работают сыщики, устанавливая мотив произошедшего. Известно, что у задержанного есть разрешение на пистолет.

Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, с которым у екатеринбуржца случился конфликт, скрылся с места инцидента. Заявлений в полицию от него не поступало.

В этот же день сообщалось, что вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в торговом центре в Дрездене. При задержании преступник был ранен, удерживаемые им люди не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вооруженный грабитель ворвался в офис микрозаймов в Петербурге и ушел с фальшивыми купюрами.