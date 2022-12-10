«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина

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Оказалось, что знаменитый космонавт имел первую судейскую категорию по баскетболу и служил в истребительной авиации ВВС Северного флота. Какие еще тайны он хранил?

Личное дело космонавта Юрия Гагарина было рассекречено госкорпорацией «Роскосмос».

В журнале «Русский космос» были опубликованы новые, никому не известные сведения. Оказывается, некоторые детали его биографии умалчивались.

Так, стали известны даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года. Более того, никто не знал, но он обучался сначала в Аэроклубе, а потом в авиационном училище. Также легендарный космонавт служил в истребительной авиации ВВС Северного флота, после чего прошел подготовку в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Примечательно и то, что Юрий Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу.

«Эти сведения, кроме как в рассекреченном Личном деле, найти больше негде, и для биографов Гагарина они представляют большую ценность», — говорится в сообщении издания.

В журнале также заметили, что в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу заводился уникальный документ под названием «Личное дело». Документ имел гриф «для служебного пользования» и самому работнику был недоступен.

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