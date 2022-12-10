Надо, Лайма, надо: Вайкуле заговорила на русском после угроз лишить гражданства

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Артистка объяснила, почему пока не отказалась от великого и могучего.

Певица Лайма Вайкуле после угроз латвийских властей лишить гражданства не стала отказываться от русского языка. Артистка планировала сделать это, но обстоятельства вынудили повременить. Дело в том, что сами украинцы попросили ее выступать и работать. В этом она призналась во время своего концерта в Латвии.

«Сегодня очень тяжелое время. Не знала, как буду петь по-русски, но друзья-украинцы сказали, что я должна дальше выступать, работать. Благодаря им я, в принципе, здесь с вами сейчас говорю, потому что „Ачу-ачу“ еще не научилась петь, но я постараюсь. Буду учить!» —цитирует артистку 7Дней.ru.

К слову, накануне латвийские парламентарии пригрозили знаменитости лишить ее гражданства страны за поддержку советской власти. Именно так расценили депутаты слова певицы о том, что она и Пугачева содержали Советский Союз. Как оказалось, ни в родной стране, ни в России певицу не поняли так, как она хотела. В России звезду, к примеру, осудили коллеги. Так, певец Александр Иванов назвал сказанное бредом певички низкого пошиба, а продюсер Иосиф Пригожин — подменой понятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин* на украинском оправдался за подписки на артистов из РФ.

* — признан в России иноагентом.