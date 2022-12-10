Элементарный и доступный ролл: рецепт маки с острым соусом от шефа Емельяненко

Фото, видео: Ywww.globallookpress.com / XAMAX; ouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Повар рассказал, как приготовить из самых простых продуктов вкусные роллы в домашних условиях и разнообразить обычное меню пикантным приветом из Страны восходящего Солнца.

Приготовление роллов в домашних условиях требует определенного навыка, и его можно получить буквально за несколько повторений. Начинать лучше с простых рецептов с небольшим набором продуктов в начинке. Один из таких рецептов раскрыл кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко. Это маки роллы с острым соусом. Выбор хорош не только вкусом и легкостью приготовления, но и набором необходимых продуктов — они продаются буквально в каждом супермаркете.

Ингредиенты:

водоросли нори — один лист на ролл,

крабовые палочки — одна упаковка,

рис — 90 граммов на один ролл,

майонез для соуса — 200 граммов,

огурец — одна штука,

соус шрирача,

кунжутное масло,

вода с каплей рисового уксуса для «склеивания» роллов.

Способ приготовления:

Прежде чем приступить к сборке роллов, сварите рис. Крупа может быть специальной для блюд японской кухни, можете использовать и привычный круглый рис, что есть у вас дома. Рис нужно тщательно промыть, потом залить чистой водой и оставить на 20 минут. Слив воду, отправляйте его в кастрюлю. Варите рис с таким количеством воды, чтобы она полностью впиталась, потом оставьте «дойти» на 15 минут. Роллы готовить важно из еще теплого риса.

Наденьте виниловые перчатки — к ним не будут липнуть продукты — и подготовьте бамбуковую циновку. Ее нужно в несколько слоев обернуть пищевой пленкой. Это поможет исключить впитывание в циновку масла и запахов. В пленке после оборачивания сделайте проколы, чтобы выгнать лишний воздух — так работать будет удобнее. Новичкам шеф рекомендует смазать инструмент маслом. Так ничего не прилипнет, и ролл получится аккуратным.

Лист нори положите на стол глянцевой стороной, потом сложите пополам. На него выкладывайте рис, потом распределите его равномерно, оставив свободный край нори в сантиметр. Прижмите циновкой и выровняйте слой риса. Тонкие полоски огурца и крабового мяса положите по центру. Нарезайте только бессемянную часть огурца, чтобы не развалилась при сборке. Свободный край нори при скручивании «подклеивайте» уксусной водой.

Острый соус

Майонез в ресторанах и кафе для роллов обычно используют корейский или японский — поэтому вкус блюд из заведений всегда отличается от домашнего. Но для этого рецепта подойдет любой майонез, говорит Емельяненко. Сам шеф выбрал на перепелином яйце, так как его вкус мягче, чем у классического. Соус шрирача — 56% чили — добавьте в майонез в расчете 40 граммов соуса на 200 граммов основы. В эту смесь капните кунжутного масла для аромата.

Нарежьте ролл на порции. Соус налейте в полиэтиленовый кулек, который можно сделать из пищевого пакета, обрезав кончик. И каждому роллу сделайте шапочку из соуса. Осталось только обмакнуть в соевый соус и наслаждаться! Приятного аппетита!

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