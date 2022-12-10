Глава «Газпрома» Миллер подвел итоги визита в Турцию
Миллер назвал главным итогом визита в Турцию перспективы строительства газового хаба
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Представитель российской госкорпорации обсудил с президентом иностранного государства поставки нефти Анкаре.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что перспективы строительства газового хаба в Турции стали главным итогом его поездки в страну. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.
«Конечно же, это газовый хаб», — резюмировал глава «Газпрома».
Также сообщается, что Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки Анкаре газа из России. На встрече представителя российской компании и президента Турции присутствовал глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез. Он также принял участие в обсуждениях поставок российского жидкого золота и возможность строительства хаба.
В середине ноября президент России Владимир Путин вместе с Эрдоганом уже обсуждали создание в Турции крупного газового хаба.
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