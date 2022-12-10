Три человека погибли в смертельном ДТП под Оренбургом
Фото: пресс-служба МВД РФ
Трагедия произошла на 628-м километре трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.
Три человека погибли в смертельном ДТП под Оренбургом. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МВД РФ по региону.
Трагедия произошла на 628-м километре трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Там столкнулись два легковых автомобиля. После дорожного происшествия от машин почти ничего не осталось: груды искореженного металла, без передних частей.
Детали случившегося уточняются. Кто именно был виновником аварии — пока неясно.
Ранее 5-tv.ru сообщал о десяти пострадавших в результате аварии с автобусом и фурой.