Правительство Японии отведет для России новое место в стратегии нацбезопасности

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До конца года страна представит три обновленных документа по этому блоку.

Власти Японии планируют отвести России новое место в стратегии нацбезопасности. В документах, которые должны быть приняты до конца года, РФ будет охарактеризована как страна, «вызывающая серьезные опасения». Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

В материале отмечается, что в ближайшее время японский кабмин представит три обновленных документа в сфере обороны, они включают стратегию нацбезопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу. Есть вероятность, что новый вариант стратегии обнародуют до конца следующей недели.

При этом в статье приводится мнение правящей Либерально-демократической партии, которая считает, что действия РФ следует расценивать как угрозу, а не «вызывающие опасения».

Что же касается сегодняшней стратегии Японии, которая была принята в 2013 году, то в документе речь идет о необходимости сотрудничества России и Японии во всех сферах. При этом все эти годы отношения государств омрачало отсутствие мирного договора после Второй мировой. Не было, в частности, достигнуто взаимопонимание по Южным Курилам — Токио претендует на территорию, руководствуясь двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года.

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