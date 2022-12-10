Дана Борисова и ее дочь чуть не стали жертвами таксиста-наркомана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / danaborisova_official; 5-tv.ru

Инцидент случился ночью в Таиланде прямо посреди дороги.

Телеведущая Дана Борисова попала в очередную историю, связанную с наркотиками. На это раз она и ее дочь чуть не стали жертвами таксиста, употребляющего запрещенные вещества. Инцидент случился ночью в Таиланде, прямо посреди трассы, рассказала знаменитость в своих соцсетях.

По ее словам, ситуация, по сути, вынудила их сесть в машину к таксисту — добраться на Самуи из Бангкока с животными на самолете нельзя. И тут подвернулся добрый, обходительный водитель, да еще и с чувством юмора.

«Сначала прикинулся идеальным добрым шутником, а через два часа на трассе ночью он погасил огни и резко затормозил…» — уточнила телеведущая.

В этот момент реальность стала походить на кино — мужчина купил марихуану, и, не стесняясь пассажиров, начал употреблять ее. В итоге мама и дочь предпочли унести ноги. Мать и дочь добежали до ближайшего отеля. Ситуация до смерти напугала ребенка знаменитости.

«Я думала, нас убьют и изнасилуют. Спасибо бабушке, что ставила за меня свечки», — поделилась 15-летняя Полина в своем микроблолге.

При этом вызывать полицию мама и дочь не стали, хотя, судя по их словам, таксист заночевал тоже где-то поблизости с отелем в своей машине. На утро телеведущая и Полина так не оправилась от шока, и, по их словам, планируют «что-то решать». Возможно, все-таки сообщат о случившемся местным правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж обматерил Дану Борисову из-за попыток связаться с ним.

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