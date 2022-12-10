«Закрываю глаза и думаю о тебе»: Тина Тернер сообщила о смерти второго сына

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Королева рок-н-ролла четыре года назад похоронила старшего наследника. Теперь она переживает жуткое вновь.

Умер второй сын королевы рок-н-ролла Тины Тернер — Рональд. Его не стало в минувший четверг, сообщило TMZ. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Как рассказали соседи 62-летнего наследника певицы, утром они обнаружили Рональда лежащим на полу без сознания. Вызвали врачей. Прибывшие медики пытались привести его в чувства и стабилизировать состояние, но попытки оказались тщетны. Его сердце остановилось. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

В социальной сети Тернер подтвердила трагедию. В публикации она трогательно обратилась к покойному сыну.

«Ронни, ты слишком рано покинул мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», — написала 83-летняя певица.

Трагедия в жизни Тернер произошла спустя четыре года после смерти первого сына Крейга.3 июля 2018 года артистка улетела в Париж на показ коллекции модельера Джорджа Армани. В тот же день наследник покончил жизнь самоубийством. Что его заставило пойти на такой шаг, до сих пор точно неизвестно. Поговаривали, к этому подтолкнула неустроенная личная жизнь и несложившаяся карьера.

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