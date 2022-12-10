Столтенберг допустил возможность войны НАТО с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

С таким заявлением руководитель Альянса выступил в пятницу.

Генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сообщил, что военный конфликт на Украине способен перерасти в столкновение России и НАТО. С таким заявлением руководитель Альянса выступил в пятницу в ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NRK.

«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — заявил Столтенберг.

На вопрос журналиста об ответственности, лежащей на его плечах, Столтенберг сказал: «Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом».

Говоря о помощи Украине, генеральный секретарь Альянса сказал, что только сильная Украина может гарантировать мир.

«В какой-то момент разговоры становятся бесполезными, — озвучил свое мнение генсек НАТО. — Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины. Только сильная Украина ведет к миру».

Ранее 5-tv писали, что США дали добро ВСУ наносить удары по территории России.