Прильнула к груди: после слухов о разводе Николаева заметили с блондинкой
Игорь Николаев сфотографировался в объятиях певицы Люси Чеботиной
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Артист опубликовал свежий снимок с белокурой красоткой и заинтриговал фанатов новостью о подготовке сюрприза.
Многочисленные поклонники Игоря Николаева вновь заподозрили артиста в том, что его брак с Юлией Проскуряковой рушится как карточный домик. Поводом для не столь приятных мыслей стал свежий снимок знаменитости в объятиях белокурой красотки.
В социальной сети Николаев выложил совместное фото с коллегой Люсей Чеботиной. По словам артиста, он вместе с ней готовит для публики новогодний сюрприз. Вероятно, певцы планируют выпустить совместную композицию или даже снять клип. С одной стороны, вроде ничего серьезного, работа, да и только.
Но некоторые на совместном снимке заметили, как Чеботина нежно прильнула к груди Николаева, а тот, в свою очередь, обнял коллегу. Поклонники тут же почуяли угрозу, нависшую над браком Николаева и стали интересоваться, зачем артисту Чеботина, ведь жена куда ярче и эффектнее.
«Ну, зачем вам эта Люся! Юля намного ярче и приятнее в исполнении»;
«Главное, чтобы для жены не было это сюрпризом!»;
«Зачем так прижиматься к женатому мужчине!» — возмутились пользователи сети.
К слову, Николаев и Проскурякова уже не раз давали публике повод думать, что их семья постепенно рушится. Так, чуть более месяца назад они вместе выступали на премии «Семья года-2022». Зрители отметили, что супруги вели себя достаточно странно, будто и не было 12 лет брака.
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