Огнем и железом: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны показало, как сражаются на фронте освобождения Донбасса российские мотострелки, танкисты и летчики.

Российское оборонное ведомство опубликовало новые записи, сделанные в зоне проведения СВО и российских военных полигонов, где проходят подготовку мобилизованные резервисты.

На кадрах видно, как минометный расчет слаженно, словно единый механизм, отрабатывает удары по противнику, обрушивая огонь на головы врага.

В воздухе российские боевые летчики делают все, чтобы не дать противнику поднять головы, разведывая, патрулируя и уничтожая позиции украинских националистов.

Танкисты прут напролом, взламывая один оборонительный рубеж украинских боевиков за другим, расстреливая врага из всего имеющегося у грозных машин арсенала.

В тылу российских войск активно занимаются резервисты, готовящиеся прийти на подмогу своим боевым товарищам, сражающимся на передовой.