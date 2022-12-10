🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна находится в Раке, а значит стоит расслабиться и провести день в энергосберегающем режиме.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 декабря, убывающая Луна в знаке Рак. Хорошее время для неторопливых рутинных дел. Опасайтесь давать взаймы.

Астролог назвала самые опасные дни декабря

♈ Овен

Вселенная устроена таким образом, что дает Овнам все условия для роста и развития. То, что вам предлагается прямо сейчас — это возможность повысить свой профессиональный уровень и направить карьеру в правильном направлении. Не стесняйтесь претендовать на свое место в центре внимания, проявлять инициативу или привлекать свою команду к реализации ваших больших и смелых идей.

Космический совет: не стесняйтесь претендовать на место в центре внимания.

♉ Телец

Позвольте себе начать планировать свою жизнь. Но делая это, найдите минутку, чтобы оглядеться вокруг и оценить то, что у вас есть сейчас: любовь, изобилие и волшебство, которые так щедро льются в жизнь Тельцов. Если бы ваше будущее «я» могло поговорить с вами прямо сейчас, оно сказало бы: «Продолжайте. Вы на правильном пути».

Космический совет: начните планировать свою жизнь.

♊ Близнецы

Ваша доброта, сострадание и щедрость — это ваши дары, Близнецы. Просто убедитесь, что те, кого вы впускаете в свой священный круг, не используют ваши добродетели в своих интересах. Вселенная не предлагает вам сделать что-то радикальное сегодня или уволить людей за то, что они не оправдали ваших ожиданий. Все, к чему вас призывает звезды — это найти золотую середину между тем, что важно для вас, и тем, что важно для других.

Космический совет: найдите баланс между своими и чужими интересами.

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♋ Рак

«Они» могут положиться на вас, Раки, но можете ли вы положиться на «них»? Есть о чем подумать, потягивая кофе этим утром. Скорее всего, это не партнерство равных, и окружающие не настроены помогать вам занимать то место, которое вам бы хотелось. Итак, пересмотрите свое положение и внесите изменения, если это требует текущий момент. Помните, если просьба о своих потребностях делает вас злодеем в этой истории, так тому и быть.

Космический совет: пересмотрите состав своего окружения.

♌ Лев

Это полнолуние было хаотичным. Но оно выдвинуло на первый план множество скрытых секретов, Львы. Это ваше еженедельное напоминание о том, чтобы видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите их видеть. Разочарование реально, но оно также освободит вас от ожиданий, которые вы несли с собой. Не забывайте доверять тому, что говорит вам ваша интуиция, сейчас и до конца недели.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♍ Дева

Разве вам не нравится, когда все становится на свои места? Разве вам не нравится, когда силы Вселенной работают сверхурочно, чтобы привести вас в соответствие с тем, чего вы глубоко желаете? Знайте, что эта любовь принадлежит вам, и что эта любовь будет продолжать цвести с течением времени. Девы, откройте свое сердце и позвольте себе получить то, что всегда было вашим.

Космический совет: доверьтесь знакам Вселенной.

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♎ Весы

В глубине души вы всегда были колдуном или волшебницей. Весы, вы всегда обладали способностью общаться с природой и всеми ее творениями. Сегодня Вселенная просит вас почтить эту связь вашим собственным уникальным способом. Для тех, кто чувствует вдохновение углубиться в эзотерику, это ваш зеленый свет для общения с учителем или гуру, с которым вы чувствуете связь.

Космический совет: самое время углубиться в эзотерику.

♏ Скорпион

Итак, в этом году вы не показали свой лучший результат, хотя изо всех сил старались, чтобы вас заметили. Вы не получили повышение, за которое боролись, или не встретили свою вторую половинку по дороге в продуктовый магазин. Вселенная говорит вам, Скорпион: никто не знает, что, черт возьми, происходит. Тем не менее мы все приходим в этот мир и стараемся изо всех сил. Примите тот факт, что жизнь — это процесс проб и ошибок, что вы будете спотыкаться и падать снова и снова, и это нормально. Мягкость к себе — это то, что требуется от вас в этот момент.

Космический совет: будьте мягче по отношению к себе.

♐ Стрелец

Если бы Вселенная могла сказать вам что-то прямо сейчас, она бы сказала: продолжайте! Стрельцы, вы сияете, вы растете, вы добры к себе и привносите больше легкости и яркости в эту жизнь. Эта улыбка на вашем лице свидетельствует обо всех способах, которыми вы преобразились в этом году. Более того, это также время для общения; время расширить свой круг знакомств. Скажите «да» приглашениям (по крайней мере, тем, которые вам нравятся), и приготовьтесь встретить новых людей.

Космический совет: отройте свое сердце для встречи с новыми людьми.

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♑ Козерог

Иногда жизнь обращается с нами как нежный любовник. В других случаях это сильно потрясает наш мир, драматически приподнимает завесы и разрушает все иллюзии, которые держат вас прикованными к темноте. Козерог, если вы чувствуете, что у вас сейчас нет «стоп-слова», то, вероятно, это потому, что у вас его нет. Итак, расслабьтесь и посмейтесь. Позвольте тому, что должно произойти, случиться. Сегодня Вселенная напоминает о том, что вы приближаетесь к концу сложного цикла, даже если с того места, где вы стоите, это не кажется таким.

Космический совет: позвольте неизбежному случиться.

♒ Водолей

Вселенная говорит вам, Водолеи, если вы в данный момент не летите на самолете, вы, вероятно, строите планы своего следующего большого отпуска. В качестве альтернативы вы могли бы подумать о путешествии для оздоровления или записаться на курс, который буквально перенесет вас в другие места. Верьте, что ваш внутренний компас ведет вас в направлении роста. Если представится возможность для курортного романа, дайте себе разрешение пофлиртовать, прокладывая путь к сердцу другого человека.

Космический совет: позвольте себе расслабиться.

♊ Рыбы

План Вселенной совершенен, и прямо сейчас звезды привносят в вашу жизнь романтику — любовь, которую вы сознательно призывали в свою реальность в течение некоторого времени. Так что, Рыбы, сделайте себе одолжение и не будьте практичными. Откройте свое сердце и признайтесь в своих чувствах. Что касается тех, кто заручился поддержкой Купидона, это подтверждение того, что сезон отпусков может преподнести один или два интимных сюрприза!

Космический совет: откройте свое сердце и признайтесь в чувствах.

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