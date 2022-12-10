Бывший Волочковой женился на гадалке после искрометного романа с балериной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Неужели банщик так быстро смог забыть знаменитую балерину?

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой неожиданно опубликовал фотографию с собственной свадьбы после недавнего расставания с примой Большого театра. Скандальный роман владельца банного комплекса Сергея Кузнецова и танцовщицы закончился громко, но теперь он нашел замену Волочковой. Кем же стала таинственная избранница предпринимателя?

Сергей показал подписчикам в своей социальной сети фотографию с торжественного мероприятия. 9 декабря он расписался с неизвестной блондинкой в Таганском ЗАГСе.

«Семья», — прокомментировал памятный снимок Кузнецов.

Еще в начале года общественность обсуждала искрометный роман банщика и Волочковой. Артистка балета буквально увела мужчину из-под носа невесты на съемках одного из шоу на федеральном канале, и тут же увезла на Мальдивы. Пара рассказывала публике о любви до гроба и совместных планах на будущее, однако не продержавшись и пары месяцев возлюбленные разбежались.

Инициатор расставания Сергей Кузнецов объяснил, что не смог смириться с позицией Волочковой в вопросе детей.

«Она детей терпеть не может. Это ее же слова. Вот одна из причин нашего расставания. Да, она весомая, но есть еще несколько вещей, которые я пока не озвучивал», — рассказывал мужчина в одном из интервью.

Позже Сергей признался, что артистка балета злоупотребляла алкоголем, поэтому они не смогли ужиться вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая пассия Кузнецова как две капли воды похожа на Анастасию Волочкову.