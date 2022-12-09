Басков раскрыл правду о своем здоровье: «Проблемы со связками»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитый певец рассказал, что пережил операцию на связках, но поспешил вернуться на сцену.

В сеть просочилось видео, на котором певец Николай Басков хромает и прячет лицо под капюшоном и маской. Артист признался корреспондентам KP.RU, что с ним происходит на самом деле.

Исполнитель отметил, что недоволен работой СМИ, которые заставляют его чувствовать себя «ближе к земле». Он рассказал, что действительно передвигается с трудом, но причина заключается не в тяжелой операции на венах, о которой щебечет общественность.

«У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности», — прокомментировал музыкант свое состояние.

Примечательно, что по сцене Басков старался не передвигаться, а вот за кулисы ушел самостоятельно, без посторонней помощи. По некоторым данным, знаменитость не успела реабилитироваться после хирургического вмешательства, но начался сезон новогодних съемок.

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому мне хочется работать. Человек, который 1,5 месяца не выступал, ему хочется работать», — объяснил певец свое рвение на сцену.

Также Николай Басков рассказал, что у него появилась новая фобия. Певец стал бояться мошек после рассказа знакомого. Приятеля артиста укусило маленькое насекомое, после чего он около двух месяцев провел в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выходе Баскова на сцену после операции.