Глубина падения: Галкин* на украинском оправдался за подписки на артистов из РФ

Максим Галкин* на украинском языке ответил на вопрос о подписках на артистов из РФ

Фото: Instagram* / maxgalkinru

Артист рассказал, что от него отписались многие российские коллеги. Однако Галкин* «не хочет быть мелочным» и «опускаться до их уровня».

Сбежавший из России Максим Галкин* на украинском языке оправдался за подписки на российских артистов, поддерживающих спецоперацию, в социальных сетях.

Одна из украинских поклонниц комика задала ему провокационный вопрос. Она решила узнать у артиста, почему он до сих пор не отписался от коллег, которые остались на родине и поддержали СВО России.

«Почему вы до сих пор подписаны на Гагарину, Газманова, Бабкину, Долину, Баскова и прочих „людей“, поддерживающих войну?» — написала она ему в комментарии к одной из публикаций.

Галкин поблагодарил подписчицу за вопрос и ответил, что «быть подписанным» для него не означает «быть с ними согласным». Примечательно, что свои замечания он расписал на украинском языке.

Галкин* заговорил на украинском в социальной сети; Фото: Instagram** / maxgalkinru

«Это не означает, что я продолжаю общаться с ними. Были в моей жизни случаи, когда подписка означала поддержку, но в этой ситуации это не так. От меня некоторые коллеги/друзья отписались — не хочу быть мелочным и подобным им. Наблюдаю глубину падения», — прокомментировал он.

Оказалось, что у российского артиста скопилась немалая фанатская база на Украине. Поклонники Галкина из Незалежной отреагировали на родную речь. Фанаты написали, что им приятно видеть, как он использует чужой для себя язык.

«Вау, на украинском, приятно читать», «Очень непривычно читать Максима на украинском. Респект», — обрадовались пользователи сети.

Однако некоторые подписчики сочли странным такой жест со стороны юмориста. Сограждане артиста упрекнули Галкина в двуличности, и обвинили в желании «подлизаться».

«Просто ужас читать такое, и ужас читать от Галкина оправдания еще», «Это просто днище какое-то», — выразили свое негодование россияне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли Галкина лишить израильского гражданства.

* — признан иноагентом в РФ.

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