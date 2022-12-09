«Эйфория прошла»: сексолог объяснила внезапную страсть Брухуновой к откровенным фото

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

В каждых отношениях существует всеми любимый «конфетно-букетный период». А что, если он закончился раньше?

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова за последние несколько дней поразила общественность своими откровенными снимками. Каждый из нас, наверняка, задавался вопросами, что же произошло с молодой женой, которая никогда не показывалась на глазах общественности даже с глубоким декольте.

Анна Котенёва, психолог-сексолог, ректор университета сексологии РНСО в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, по какой причине это могло произойти.

Ни для кого не секрет, что в каждых отношениях существует всеми любимый «конфетно-букетный период». Однако, по словам эксперта, в парах с большой разницей в возрасте, этот счастливый период может сильно сократиться и закончиться, когда кто-то из влюбленных не готов к этому.

«Реализация, дореализация своих потребностей ведь никуда не уходит. Вот и появляются разного рода снимки, которые явно указывают на то, что момент связанный с эйфорией в отношениях прошел», — рассказывает сексолог.

Напомним, 77-летний знаменитый юморист Евгений Петросян все никак не может нарадоваться красотой молодой жены и недавно попросил Татьяну оголить грудь на радость подписчикам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как подписчики отреагировали на новую публикацию Брухановой.