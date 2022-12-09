Петербургские врачи первыми в истории РФ сделали операцию ребенку в утробе матери

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Хирурги десять часов устраняли тяжелый порок развития плода — расщепления позвоночника. Вес пациентки — всего 560 граммов. Мама находится на шестом месяце беременности.

Операцию еще не родившемуся ребенку сделали петербургские врачи. Уникальную внутриутробную лапароскопию провели специалисты Педиатрического университета. Десять часов они устраняли тяжелый порок развития плода — расщепление позвоночника.

Маленькая пациентка, весом всего 560 граммов, находится в утробе матери — 25-летней жительницы Чечни — на шестом месяце беременности.

Сначала хирурги тренировались на экспериментальных моделях, а потом начали свою ювелирную работу.

«Мы так и рисовали. Лучше воткнуться вот здесь. Нет, это ребро. Тогда вот так», — обсуждали детали врачи во время операции.

Околоплодные воды матери заменили на углекислый газ, а после окончания операции — на теплый многокомпонентный раствор. Теперь у малыша есть все шансы родиться здоровым.

Надо сказать, что в мире такие сложные хирургические манипуляции — единичны. В России — это первый опыт.