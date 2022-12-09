Путин разочарован высказыванием Меркель о Минских соглашениях

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Российский лидер выразил негодование позицией экс-канцлера Германии. В Европе больше никому нельзя доверять?

Президент России Владимир Путин отреагировал на высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель про Минские соглашения. Во время пресс-конференции он сообщил, что был разочарован словами «железной фрау».

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил [из того], что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне», — поделился он собственной реакцией.

Российский лидер подчеркнул, что ему показалось, будто власти ФРГ были настроены на урегулирование конфликта, несмотря на то, что немецкая сторона поддерживала Украину.

Путин добавил, что слова Меркель являются прямым доказательством того, что никто не собирался исполнять Минские соглашения, поэтому начало спецоперации было верным решением. Он уточнил, что военную поддержку Донбасса стоило начинать раньше, однако тогда Москва еще надеялась на поиск мирных путей в рамках соглашений.

В заключение Путин выразил негодование из-за обстановки с доверием, которое сейчас находится на нуле. По его словам, заявления подобного рода убивают любые гарантии и ставят под сомнения возможность с кем-то о чем-то договариваться.

Ранее бывший канцлер ФРГ заявила, что Минские соглашения были лишь уловкой, благодаря которой Киев смог выиграть время и стать сильнее в борьбе против России. По ее словам, современная Украина и Украина 2014 года сильно отличаются.

5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Меркель. Она отметила, что не только Берлин, но и весь Запад не собирался выполнять Минские соглашения. Они долгие годы спонсировали киевский режим, накачивали Незалежную оружием, а также закрывали глаза на военные преступления украинской стороны в Донбассе.