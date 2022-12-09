Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Миноброны РФ

В районе населенного пункта Шевченковское развернулась серьезная контрбатарейная борьба.

Армия России уничтожила шесть РСЗО MLRS и MARS II в Запорожской области. В районе населенного пункта Шевченковское развернулась серьезная контрбатарейная борьба, и украинские националисты потерпели поражение. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

В числе прочего стало известно о ликвидации трех украинских установок РСЗО «Град» в районе Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты обстреляли здание университета в Донецке.