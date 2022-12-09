Лукашенко об интервью Меркель: «Это не просто отвратительно, это мерзко!»

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Лидер Белоруссии возмущен позицией Германии по украинскому кризису. Шокировали откровения экс-канцлера ФРГ и российские власти.

Скандальное интервью бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель не укладывается ни в какие рамки. То, что сказала экс-политик в отношении Минских соглашений, является поводом к организации международного трибунала. Так считают не только в МИД России, но и в Белоруссии. Лидер страны Александр Лукашенко не мог сдерживать эмоций, комментируя происходящее.

«Я Владимиру Владимировичу (президенту России Путину — Прим. ред.) свою точку зрения насчет этого высказал. Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал, — такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — отметил Лукашенко в интервью Павлу Зарубину.

В беседе с журналистами газеты Die Zeit 7 декабря Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. По факту это еще раз доказывает, что Запад на территории Украины ведет настоящую войну против России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангела Меркель в своем интервью рассказала о глобальных замыслах организации войны.