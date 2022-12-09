Дыры в стенах и полах: украинские боевики обстреляли здание университета в Донецке

Фото, видео: 5-tv.ru

Аудитории, в которых еще недавно находились студенты, полностью разрушены. О пострадавших пока не сообщается.

Вооруженные силы Украины обстреляли здание университета экономики и торговли в Донецке. О разрушении учебного заведения в районе студенческого городка в результате прилетов сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Источник 5-tv.ru предоставил кадры с места происшествия.

В результате атаки украинской стороны были повреждены окна, двери и даже целые перекрытия. В некоторых местах обрушили этажи, предположительно, нарушено водоснабжение и отопление. Поврежден также спортивный зал. Из-за обстрела украинских националистов учебные аудитории превратились в руины.

Охранник университета рассказал корреспондентам, что ему повезло находиться на втором этаже здания, в месте, которое не пострадало. По его словам, украинскими боевиками было совершено два или три удара по ВУЗу.

Данных о количестве пострадавших пока нет.

Днем 9 декабря украинские силовики обстреляли центр Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Стало известно также о прилетах снарядов на территорию Дома правительства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил гражданам о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками. Москва решила оказать им военную помощь после отказа Киева от урегулирования конфликта мирным путем.

30 сентября после проведенных в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, российский лидер и главы регионов подписали договоры о вхождении субъектов в состав Российской Федерации. Украинская сторона не останавливает атаки на мирное население Донбасса и других регионов.

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