В Подмосковье 10 человек пострадали в аварии с автобусом и фурой

Серьезное ДТП произошло в Подмосковье: есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

На данный момент известно о десяти пострадавших, из них двое получили телесные повреждения.

В Подмосковье произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«В деревне Малая Дубна на 87-м километре в сторону Москвы произошло попутное столкновение рейсового автобуса и грузовика», — говорится в сообщении.

На данный момент известно о десяти пострадавших, из них двое получили телесные повреждения. Сейчас все они направлены в городскую больницу в Орехово-Зуево. Водитель автобуса также получил телесные повреждения.

Фото: Прокуратура Московской области Фото: Прокуратура Московской области Фото: Прокуратура Московской области

Обстоятельства аварии выясняются. Позже будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

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