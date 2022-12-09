Обморок или смерть: чем опасен полный отказ от сахара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Ошибочно считать продукт «белой смертью». В чем же его секрет?

Полное исключение сахара из рациона в погоне за красивой фигурой и здоровьем чревато серьезными проблемами с обменом веществ. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала нутрициолог и специалист по функциональному питанию Ольга Соболева.

Эксперт уверяет, что часто люди ошибаются, когда думают, что больше не употребляют сахар, ведь он содержится в овощах, фруктах и даже молочных продуктах.

«Когда человек говорит о том, что он убирает сахара из рациона, может быть, он имеет в виду промышленные сахара, и это действительно очень полезно», — отмечает собеседница.

Однако существуют диеты с минимальным содержанием сахаров. К примеру, когда в рационе в сутки всего 5% — углеводы, 75% — жиры и 20% — белки. Суть этой диеты в том, чтобы клетка переходила на образование энергии из кетоновых тел, а их она, в свою очередь, извлекает из жирных кислот.

«Поэтому такое большое количество жиров и такое маленькое количество углеводов, с одной стороны, эта диетологическая стратегия является лечебной. Она лечит эпилепсию, нейродегенеративные заболевания. Улучшает композицию тела, снижает массу тела, убирает отеки, повышает уровень энергии, улучшает работу мозга», — говорит эксперт.

Но есть и другая сторона медали, и это важно учитывать, подчеркивает специалист. У диеты есть много противопоказаний — она точно не подходит людям с заболеваниями печени и желчевыводящих путей, при любых острых и хронических формах заболевания ЖКТ.

«Но самая главная опасность заключается в переходе, вот как раз в том моменте, когда организм будет пытаться перейти с одного вида топлива на другой. Здесь могут возникнуть кето-гриб и кетоацидоз. Это очень неприятное состояние человека, когда может трясти, подниматься температура, затуманиваться сознание, и может даже случиться потеря сознания и другие неприятные симптомы», — предупредила врач.

Поэтому, отмечает она, заход в эту диету должен быть правильным, обдуманным, желательно обсудить все нюансы с доктором.

«Более мягкой, более правильной стратегией будет просто ограничение, скажем так, легкой группы углеводов из своего питания и, в частности, фруктов. Для того, чтобы клетка могла успевать справляться с поступаемым количеством глюкозы и фруктозы. Ну и вообще всего сахара, который мы ей пытаемся предложить, особенно при дефиците энергии. А если вы сидите целый день за компьютером и не двигаетесь, вам не нужно большое количество углеводов», — заверила нутрициолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как чувствует себя отказавшаяся от промышленного сахара телеведущая Анфиса Чехова. За счет нового подхода к питанию знаменитость сбросила более 30 килограммов, избавилась от многих проблем со здоровьем и даже изменила сознание.