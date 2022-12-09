В Сургуте хирурги извлекли из желудка ребенка 20-сантиметровый ком волос

Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens

Иногда безобидное проглатывание волосков может привести к мучительному кошмару.

Школьница из Сургута поступила в больницу с болями в животе и многократной рвотой. Врачи оперативно стали обследовать ребенка. После выявления причины тревожных симптомов медики срочно госпитализировали юную пациентку. Оказалось, почти весь ее желудок занимает огромный ком из волос. У девочки развился так называемый симптом Рапунцель, когда люди непроизвольно поедают свой волосяной покров.

Врачи извлекли комок волос из желудка 12-летней жительницы Сургута; Фото: Telegram / aadobrovolskii



«Если привычка жевать волосы сохраняется, трихобезоар, постепенно увеличиваясь в размерах, заполняет всю полость желудка, приводя, в ряде случаев, к развитию опасных осложнений — изъязвлению слизистой оболочки желудка, возникновению желудочного кровотечения, непроходимости кишечника. Из-за больших размеров инородного тела единственным методом лечения является операция», — сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в Telegram-канале.

Он отметил, что бригада детских хирургов успешно провела операцию. В результате процедуры из желудка ребенка извлекли трихобезоар размером примерно 20 на 12 сантиметров. Сейчас юная пациентка чувствуют себя хорошо, ее уже готовят к выписке из больницы.

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