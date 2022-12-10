Общий рынок газа и промышленная кооперация: о чем говорили на саммите ЕАЭС

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Саммит Евразийского экономического союза впервые за три года прошел в очном формате. Лидеры государств встретились в Бишкеке и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Владимир Путин принял участие в саммите Евразийского экономического союза, который впервые за три года прошел в очном формате. Лидеры стран-участников организации собрались, чтобы обсудить создание общего рынка газа и сотрудничество в энергетике, а еще промышленную кооперацию.

Проект позволит предпринимателям ЕАЭС объединяться в большие предприятия. Из столицы Киргизии передает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Колоритом эта встреча наполнилась, не успев начаться. Журналистов кремлевского пула в аэропорту Бишкека встречали дикие лошади. А гостеприимные киргизки в национальных костюмах так стремились поприветствовать прилетающих на саммит президентов, что расталкивали их личных операторов.

Путин прилетел около шести утра по местному времени. Прямо из аэропорта отправился в главную киргизскую госрезеденцию Ала-Арча. Всю ее красоту наверняка оценил белорусский президент. Ему пришлось из своего номера идти до зала переговоров пешком. Подвел немецкий автопром.

Путь остальных был короче: от кортежа — через мраморные ступени, укрытые роскошным ковром — к залу переговоров. Это первая за три года очная встреча лидеров стран ЕАЭС.

Владимир Путин появляется в резиденции Ала-Арча, замыкая квинтет лидеров. Киргизский коллега тепло его приветствует. Президенты удалились в зал. Совпадение ли, но Садыр Жапаров провожал Путина, сверкая ярко красными — как флаг Киргизии — подошвами туфель.

Флаги стран-участниц ЕАЭС всегда выставляют по алфавиту — русскому. Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. И председательство в Союзе переходит в том же порядке. Следующий год — за нашей страной.

Евразийский экономический союз — это объединение самых политически, экономически и культурно — близких государств постсоветского пространства. Участие в нем подразумевает единую таможенную зону и четыре свободы передвижения: капитала, услуг, рабочей силы и товаров.

«В этом году наше интеграционное объединение работало эффективно, продолжало последовательно развиваться в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры по линии ЕврАзЭС были предприняты своевременные и эффективные меры, позволяющие не только стабилизировать макроэкономическую ситуацию в наших странах, но и добиться улучшения целого ряда важнейших показателей развития. Стимулировать рост ключевых отраслей экономики, а также оказать поддержку сложившимся на пространстве Союза хозяйственным связям. В частности, уровень безработицы за девять месяцев 2022 года сократился. И сократился в государствах ЕврАзЭС очень прилично, очень заметно — на 18%», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

Сегодняшняя встреча Высшего Евразийского совета это своего рода подведение итогов непростого 2022-го. Экономическое давление стран Запада ощущает не только Россия, но и ее союзники. Тем не менее выгода от дружбы с Россией превышает возможные риски.

«Наши заседания проходят в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемного кризиса. В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами», — подчеркнул Садыр Жапаров.

В своем нынешнем виде Союз существует с 2015 года. И с этого момента общий ВВП входящих в него стран увеличился в полтора раза, а объем взаимной торговли — на две трети. И прогноз позитивный.

«Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня. Интеграционные процессы, как правило, растянуты по времени и не могут проводиться быстро. Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств участников», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но главное - вместе государствам-членам ЕАЭС удобнее выстраивать сотрудничество с третьими странами. Один из основных пунктов повестки - запуск переговорного процесса о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). При этом подобные международные договоры уже связывают ЕАЭС с пятью странами: Вьетнамом, Ираном, Сингапурорм, Сербией и Китаем.

Обсуждается либерализация торговых отношений с Египтом, Индонезией и Индией. И внимание крупных мировых игроков к странам Евразийского Союза - это свидетельство того, что подобные организации становятся одним из центров силы многополярного мира.