Вам осталось недолго: какой симптом говорит о последней степени рака легких

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Часто болезнь диагностируют тогда, когда человека уже нельзя спасти. По каким признакам можно распознать недуг на этом этапе?

Осиплый голос у человека может быть одним из признаков рака легких, причем это распространенный симптом. Так считает Салим Нидаль, клинический онколог, директор Института онкологии ЕМС.

«У рака легких есть один характерный симптом, который резко выделяет его на фоне других заболеваний — осиплость голоса. Но проблема в том, что этот симптом проявляется только на последних стадиях, когда опухоль разрастается и сдавливает блуждающий нерв, вызывая частичный паралич голосовых мышц», —цитирует доктора издание Газета.ру.

А вот в числе первых признаков, которые должны насторожить человека — это кашель с кровяными прожилками, одышка, болевые ощущения в грудной клетке. Не нормально также, когда резко пропадает аппетит, происходит потеря веса и ощущается постоянная слабость.

По словам доктора, защитить себя полностью от болезни нельзя, но часто она может зависеть от ряда факторов — курения, радиации, генетической предрасположенности, наличия хронических заболеваний. Спровоцировать недуг могут в том числе туберкулез и вдыхание асбестовой пыли.

«Факторы риска не означают, что вы непременно заболеете раком легкого, но повышают вероятность по сравнению с теми людьми, у которых они отсутствуют», — пояснил эксперт.

При этом вероятность онкологии зависит и от пола — чаще раком легких страдают мужчины старше 65 лет, однако в молодой возрастной группе — от 25 до 45 лет — болезнь тоже диагностируют.

Врач отмечает, что несмотря агрессивность данного типа опухоли, болезнь — не всегда приговор. Успех лечения зависит от своевременности обследования пациента. Поэтому, в профилактических целях, сейчас медики часто оправляют пациентов на компьютерную томографию.

«Пятилетняя выживаемость при условии немедленного начала лечение в случае диагностирования на первой-второй стадии и отсутствии метастаз, составляет около 80-95%», — рассказал онколог.

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