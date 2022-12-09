Суд признал вину Яшина* в распространении фейков о Вооруженных силах РФ
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Ранее бывшего муниципального депутата признали иностранным агентом на территории страны.
Московский суд признал экс-депутата муниципального округа Москвы Илью Яшина виновным в распространении лживой информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, присутствовавший на заседании.
Ранее бывшего муниципального депутата признали иностранным агентом на территории страны. Кроме того, в отношении него возбудили уголовное дело о распространении фейков. В квартире бывшего депутата проводились обыски. До вынесения вердикта он находился под стражей.
* — признан физлицом-иноагентом РФ.